ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 1,000 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ 5ನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಜು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಸಂಜು ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್) ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 6.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 88 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್:
ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಜು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 1,000 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪರ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ 1,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ 5ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರ ಪೈಕಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 3,750 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ 3,818 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು 55 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1826 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಓಪನರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು 68 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1759 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 55 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1726 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜು ಅವರು ಕೇವಲ 34 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1026 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು (181.59) ಅವರು 1000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕರ ಪೈಕಿ ಅಭಿಷೇಕ್ (191.56) ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರು ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 3 ಶತಕ ಹಾಗೂ 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ 68 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 1,499 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನೀಡಿದ್ದ 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 14.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 159/8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ನಾಯಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ (37) ಅವರು ಅಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.