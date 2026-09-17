ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸತತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಸ್. ಬದರಿನಾಥ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಡೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದಿನ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಸತತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದರಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 'ಕ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಬದ್ರಿ'ಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಭವ್ ಬರಲಿ
ಭಾರತದ ಪರ ಮುಂದಿನ 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಸಂಜು ವಿಫಲರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸಂಜುಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬದರಿನಾಥ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಢೀರನೆ ಸಂಜು ಕೈಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಬದರಿನಾಥ್ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಆಟಗಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗಾದರೂ ಸಂಜುಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.