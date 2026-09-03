ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗೌರವಿಸುವ 'ಸ್ವಿಂಗ್ ಸುಲ್ತಾನ್'. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರನ್ನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಈಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ನನ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾಠ ಕಲಿತವನು ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ್
'1 ಮಿನಿಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್, 2004ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ position (Wrist Position) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ, ಅಕ್ರಮ್ ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರ್ಫಾನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವಾರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ" (Padosi) ಎಂಬರ್ಥದ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಪಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ್, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾರತದ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಡಗೈ ವೇಗಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಠಾಣ್, ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಠಾಣ್, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವುದು ಅಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ತಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.