ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಓಲ್ಲೀ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ಪಂದ್ಯದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
ಲಂಡನ್ (ಆ.20): ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದು ಜರುಗಿದೆ. 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಲೌಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಓಲ್ಲೀ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಅವರ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಾಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರಾಬಿನ್ಸನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಟಂಗ್ಗೆ ನೀಡಿದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಚೆಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲೀ ರಾಬಿನ್ಸನ್ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೇಡನ್ ಸಹಿತ 51 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರೆ, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ 9.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ನೀಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
"ಚೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಓಲ್ಲೀ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚೆಂಡಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಟಂಗ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳು ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸ್ಟೀವ್ ಹಾರ್ಮಿಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟಿ ಪಣೇಸರ್ ತಲಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಾವ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.