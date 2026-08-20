ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ ಇಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುರಿದಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ರನ್, ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳತ್ತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2026ಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಡಂಬುಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಇಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪಯಣ!
19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ‘ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. 2010ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು 20,960 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ!
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ 10,000ರಿಂದ 14,000 ODI ರನ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮುಂದಿವೆ?
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 34,357 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಹಾಗೂ 100 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 28,359 ರನ್ ಮತ್ತು 85 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ರ ಒಟ್ಟು ರನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ 5,999 ರನ್, 100 ಶತಕಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಲು ಇನ್ನೂ 16 ಶತಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ODIನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ!
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ ಹಾಗೂ ಶತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ODIಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ODIನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14,941 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಚಿನ್ರ ODI ರನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು 3,486 ರನ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ODI ಶತಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿನ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು, 54 ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಚಿನ್ರ 49 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಸಚಿನ್ ಅವರ 100 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳಂತಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ‘ಕಿಂಗ್’ನ ಅಬ್ಬರ!
ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. 2023ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 765 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.