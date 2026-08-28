ದಿನೇಶ್ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಅಜೇಯ 308 ರನ್, ODIಯಲ್ಲಿ 159*, 2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಮೊದಲ T20Iಯಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 121 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,028 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ, 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್; ಆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರು!
ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣವೂ ಅಂತಹದ್ದೇ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಸೆತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ T20Iಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್—ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
308ರಿಂದ 532 ರನ್ಗಳವರೆಗೆ!
2000ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅಜೇಯ 308 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಪರ 201 ಮತ್ತು 208 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 88.67 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 532 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರ ರನ್ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರ ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದವು.
2002: ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಷ 2002. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 147 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 17 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡದ ಭಾರತೀಯರ ಪೈಕಿ ODIಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತ!
2003ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಂಗಿಯಾ ಭಾರತದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದಾಗ, ಡೇರಿಲ್ ಟಫಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಂಗಿಯಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶ: 0.1 ಓವರ್, 0 ರನ್, 1 ವಿಕೆಟ್!
ಅದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಂಗಿಯಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ T20Iಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್
2006ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಆಡಿದ ಮೊದಲ T20Iಯಲ್ಲಿ ಮೊಂಗಿಯಾ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಗೆದ್ದ ಆ ಪಂದ್ಯವೇ ಅವರ ಏಕೈಕ T20Iಯಾಯಿತು.
8,028 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್, ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ!
2007ರಲ್ಲಿ ODI ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೊಂಗಿಯಾ 57 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,230 ರನ್ ಮತ್ತು 14 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ—121 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,028 ರನ್, 27 ಶತಕ, 28 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 48.95 ಸರಾಸರಿ.
2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಪಯಣ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ, ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನೂ ಉಳಿಸಿತು: ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮೊಂಗಿಯಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಏಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ?