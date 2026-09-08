ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೆಯುವ ಜಪಾನ್‌ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಯೋಜಕರು ನೀಡಿರುವ ವಸತಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತಾರಾ (5-Star) ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಜಪಾನ್‌ನ ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಆಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಂಚತಾರಾ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟಗಾರರನ್ನು ಟೋಕಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಸಾಕಾದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತಾದರೂ, ಅವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿವೆ. ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಟ ನಡೆಯುವ ನಗೋಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ (Twin sharing) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಕ್ಕಾ: ನೆಹ್ರಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್
Related image2
BCCI ಖಜಾನೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಕೃಪೆ: ChatGPT ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ

ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈದಾನ, ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ACC) ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಪಿಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದು 'ಬಿ' ತಂಡವಲ್ಲ

ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ (B Team) ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ಲಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಭಾರತ ತಂಡ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.