ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ 130 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬಿಸಿಸಿಐ ಖಜಾನೆಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬರೋಬ್ಬರಿ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದೈತ್ಯ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ' (ChatGPT) ಕೂಡ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು 'ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
- ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಾ (Campa)
- ಎಸ್ಬಿಐ ಲೈಫ್ (SBI Life)
- ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT)
ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಹಣ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾರ್ಚ್ 2028 ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ..ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಾಗಿ 130 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಈಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಪಾನೀಯ, ವಿಮೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಸಂಚಲನ 'ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್, ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಡೀಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳು ಯಾವುವು?
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.