ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಜಪಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ; ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭ್ರಮ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಅವರು ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಂತಲೂ ಶತಕದ ಬಳಿಕ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ, 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ!
ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್, ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು. ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದಿಂದ ಭಾರತ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 100 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಾಯಿತು.
34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್
ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 34 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಆಟ ತಂಡದ ರನ್ರೇಟ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು.
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, DRS ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಡ್ಜ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು.
ಶತಕದ ಬಳಿಕ ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಜಪ
ದಾಖಲೆ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಗಂಭೀರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಗು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕದ ಜತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.