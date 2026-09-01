ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಎಂದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ 2002-03ರ ರಣಜಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 29 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಗಾಯಗಳು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನಸನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡವು.
ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹೋಲಿಕೆ, 29 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಬ್ಬರ; ಗಾಯದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾರತದ ವೇಗಿಯ ಕನಸು!
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಎತ್ತರದ ವೇಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸರಳ ರನ್ಅಪ್, ಎತ್ತರದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ರಣಜಿ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
2002-03ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಸಾಲ್ವಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಭಾರತ ‘ಎ’ ತಂಡದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೂರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 29 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅವರು ಜಮೈಕಾ ವಿರುದ್ಧ 5/39 ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10/134ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಅವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿತ್ತು. 2003ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ವಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2/15 ಪಡೆದರು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಭಾರತ ಪರ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಕನಸು ಇನ್ನೇನು ನನಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು..
ಸಾಲ್ವಿಯ ವೇಗದ ಏರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಲ್ವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಮೊಹಾಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಬಲಗೈಯ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿಕೆಟ್… ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ!
2003ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಸಾಲ್ವಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜಹೀರ್ ಖಾನ್, ಆಶಿಶ್ ನೆಹ್ರಾ, ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. 22 ವರ್ಷದ ಸಾಲ್ವಿಗೆ ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಓವರ್ ಎಸೆದರು. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.
ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತವೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸವೊಂದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಸಾಲ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಗಾಯಗಳು ಸಾಲ್ವಿಯ ವೇಗದ ಏರಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಗಳಾದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ಪರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. 62 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 169 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 52 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 71 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಹೋಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ
ಸಾಲ್ವಿ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದರು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; 2009ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿದ್ದರೆ, ಸಾಲ್ವಿ ತಂಡದ ಪರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಸು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಸಾಲ್ವಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಓಮನ್, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದ್ದರು.
ಒಂದು ಗಾಯ, ಬದಲಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ
2003ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಿ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 29 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭಾರತ ‘ಎ’ ಪ್ರವಾಸ, ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನದಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶ—ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಮೊದಲು ಕೈಗೆ, ಬಳಿಕ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಗಾಯಗಳು ಆ ವೇಗದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದವು. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಸಾಲ್ವಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.