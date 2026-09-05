ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 11 ಶೋಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 450 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 450 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ನೀರಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಈ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಫಲವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 11 ಶೋಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 450 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 40-41 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ಬರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಭಂಗವೆಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಈ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾದಂತಿದೆ.
ಸೀಮಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಮುಳುವಾಯಿತೇ?
ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೂ 11 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕೂಡ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.