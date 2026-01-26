'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾರುಖ್-ಸುಹಾನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್' ಖಾನ್: ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಬಾದ್ಶಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕಿಂಗ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದು. ಭಾರತದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಮಂತ್ರ:
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ (ಈಗಿನ X), "ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ಗೆ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪಠಾಣ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.
ಮಗಳ ಜೊತೆ 'ಕಿಂಗ್' ಅಬ್ಬರ:
ಸದ್ಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' (King) ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಗ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಸುಹಾನಾ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್:
'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಸುಜೋಯ್ ಘೋಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ 'ಪಠಾಣ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಶಾರುಖ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು (Silver Hair) ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾರುಖ್, "ಡರ್ ನಹಿ, ದೆಹಶತ್ ಹೂಂ" (ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ದಿಗಿಲು ನಾನು) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ 'ಆಂಟಿ-ಹೀರೋ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್!
ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' (Avengers: Doomsday) ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ:
'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾರುಖ್-ಸುಹಾನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.