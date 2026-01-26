ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ 'ಪವರ್ ಫುಲ್' ಭಾಷಣವು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಗ್ಗಂಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿದು 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಧುಮುಕಿರುವ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಈಗ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' (Jana Nayagan) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ ವಿಜಯ್:
ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದರು. "ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಲ್ಲುವವರಲ್ಲ. ಈ ಮುಖವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವು ಈತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಏನಿದು 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್. ವಿನೋದ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 9 ರಂದೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ (CBFC) ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ:
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಾರದು," ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ:
'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ 'ಪವರ್ ಫುಲ್' ಭಾಷಣವು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಗ್ಗಂಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿದು 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.