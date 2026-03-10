- Home
- Entertainment
- Cine World
- Mahesh Babu: ನಟನೆ ಬಿಡಲು ನಮ್ರತಾ ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್: ಮಹೇಶ್ ಬಳಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ
Mahesh Babu: ನಟನೆ ಬಿಡಲು ನಮ್ರತಾ ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್: ಮಹೇಶ್ ಬಳಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ
ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಾನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾನು ನಟನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳೇನು?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಮ್ರತಾ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಮ್ರತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ನಟನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ
ನಮ್ರತಾ ನಟಿಸಿದ ಎರಡು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ, ಒಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ 'ವಂಶಿ' ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗಿನ 'ಅಂಜಿ'. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತವು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ರತಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ
ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೆವು. ತನಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಪತ್ನಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಇರದ ಹುಡುಗಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದೆ' ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಹೇಶ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರು ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿ
ಮಹೇಶ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮುಂದುವರಿದು ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.