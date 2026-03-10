- Home
- Entertainment
- Cine World
- Taapsee Pannu: ಬಡವಳಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಬಡವಳಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ: ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ!
Taapsee Pannu: ಬಡವಳಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಬಡವಳಾಗಿ ಬದುಕಲ್ಲ: ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ!
ನಟಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡಾಯದ ಹುಡುಗಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಪಿಂಕ್', 'ಥಪ್ಪಡ್' ಮತ್ತು 'ಡಂಕಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದರು. ತಾಪ್ಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಂಡಾಯದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾನು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವಳು
ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ಬಡವಳಾಗಿ ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಬಡವಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರಂತೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಈ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ?' ಎಂದು ಮನೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನಗಿಂತ ತದ್ವಿರುದ್ಧ
ತಾಪ್ಸಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 'ನನ್ನ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ಈ ಮೂವರೂ ನನಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸತ್ತ ನಂತರ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಆಗಿಬಿಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಹಣ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೈನಂದಿನ ಖುಷಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖುಷಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. 'ಡಂಕಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾಪ್ಸಿ ಪನ್ನು, 'ನಾನು ಬಡವಳಾಗಿ ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಬಡವಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ತಾಪ್ಸಿ ನಂಬಿಕೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಜೀವನ ಸಿಗುವುದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ'. ಅವರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಆಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಗಾಂಧಾರಿ'ಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.