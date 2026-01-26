ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಅವರು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ಮೌನ ನಾಳೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಮತ್ತು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rshamika Mandanna) ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'VD14' ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು 2026ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು (ಜನವರಿ 26) ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್!
ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ 'ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್' ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆತನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ "ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ದಂತಕಥೆಗೆ ಜನವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿದೆ" (The LEGEND of the CURSED LAND gets a NAME ON 26.1.26) ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ಅವರು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಪಿರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ಮೌನ ನಾಳೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತೆರೆಮರೆಯ ಈ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದಾರಾ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ?
ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈದರಾಬಾದ್ವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಂದಹಾಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'VD14' ಚಿತ್ರದ ಈ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು 'ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಭೂಮಿ'ಯ ಕಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭದಿನದಂದು ರಿವೀಲ್ ಆಗಲಿರುವ ಆ ಹೆಸರು 'ಧಮಾಕಾ' ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!