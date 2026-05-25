ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ತಟ್ಟಿತಾ 'ಕಾಂತಾರ' ದೈವದ ಶಾಪ? ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್' ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅತಂತ್ರ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪವರ್ ಹೌಸ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ (Ranveer Singh) ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಶುರುವಾದಂತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟನಿಗೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದಲೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಣವೀರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ದೈವಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
'ಡಾನ್ 3' ಕೈಬಿಟ್ಟ ರಣವೀರ್: ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!
ಈ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 'ಡಾನ್ 3' ಸಿನಿಮಾದಿಂದ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಳಿಕ 'ಡಾನ್' ಪಟ್ಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿದು ಭರ್ಜರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೊಕೇಶನ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಣವೀರ್ ನೀಡಿದ ಈ ಶಾಕ್ನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಾದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಈಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
FWICE ನಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ಯಾನ್: ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಕುತ್ತು?
ನಟನ ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (FWICE) ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, "ನಟರು ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, FWICE ನ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಲೈಟ್ಮ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರೋಕ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ' ದೈವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ಶಾಪವಾಯಿತಾ?
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಜನ ಈಗ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾದ ದೈವದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು 'ಫೀಮೇಲ್ ಗೋಸ್ಟ್' (ಹೆಣ್ಣು ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದೈವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಣಕಿಸಿದ್ದು ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ರಣವೀರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, "ಅಂದು ದೈವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ದೈವವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ದೈವದ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಮತ್ತು ದೈವದ ಭಕ್ತರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!