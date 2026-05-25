ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಡಾನ್-3 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧುರಂದರ್ಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ!
'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೊನೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ, 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್' (FWICE) ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಅಸಹಕಾರ' ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅಸಹಕಾರ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' (Dhurandhar 2) ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್' (FWICE) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 'ಅಸಹಕಾರ' (Non-cooperation) ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ.
ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು (The Formal Complaint)
ಇಂದು ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ FWICE ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ (IFTDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಈ ವಿವಾದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾದವು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. "ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಾನು ಆ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಕ್ಷಣದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟದ ವಿವರಣೆ (The Chaos Before Shoot)
'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಿತೇಶ್ ಸಿಧ್ವಾನಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕೊನೆಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮಗಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಂದೆ ವಿವರವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನೋಟಿಸ್ಗಳಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ತನೆ (No Response to Notices)
ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಒಕ್ಕೂಟವು, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. FWICE ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಕ್ಕೂಟವು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ತಂಡವು, ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು FWICE ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಲ್ಲ (Stardom vs Industry Rules)
ನಟನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, FWICE ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ FWICE ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎನ್. ತಿವಾರಿ, "ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ದಿಢೀರ್ ನಿಂತುಹೋದಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟವು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಅಸಹಕಾರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ (Immediate Non-cooperation Directive)
ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಅಸಹಕಾರ' ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. "ಫೆಡರೇಶನ್ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು (ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿ.ಎನ್. ತಿವಾರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
