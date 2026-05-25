ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಪಿಜ್ಜಾ, 3 ಬ್ರೌನಿ ತಿಂತಿದ್ರು ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ: ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬ್ರೌನಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕರ್ಲಿ ಟೇಲ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೂರು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚಿಪ್ ಬ್ರೌನಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು 'ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಈಟಿಂಗ್' ಹಂತ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ
ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ದಾರಿಯಿದ್ದರೂ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಬ್ರೌನಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ
ದಿವಂಗತ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಜೊತೆ 'ಕೇದಾರ್ನಾಥ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಾರಾ ದೊಡ್ಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 45 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ
2019ರ ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದರು. 'ನಾವು ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ 96 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ನಾಯಕಿಯಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 'ದಮ್ ಲಗಾ ಕೆ ಹೈಶಾ' ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಜನಪ್ರಿಯ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತೂಕದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಲೇ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ ದೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಉಡ್ತಾ ತೀರ್' ಎಂಬ ಬಯೋಪಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
