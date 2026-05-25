ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ತಡ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಯ್ತು: ಸರ್ಜಾ ಬಳಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹೀಗಾ ಹೇಳೋದು!
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಜಯ್
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿಆರ್, ಜಯಲಲಿತಾ, ಕರುಣಾನಿಧಿಯಂತಹ ನಟರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಆ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತು
ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ನಂತರ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡಾ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 'ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾವೇ 'ಒಕೆ ಒಕ್ಕಡು'.
'ಒಕೆ ಒಕ್ಕಡು' ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್
ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್, ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳ ಜೊತೆ, ವಿಜಯ್ ನಿಜವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನೇ ನೆನಪಾಯ್ತು' ಎಂದರಂತೆ. 'ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿಯೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ
ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್, ತಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಣದ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಗೆದ್ದರಲ್ಲವೇ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅಂತಹ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಗ ನನಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್, ಅಭಿರಾಮಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿತಾರಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 28ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತು
ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್, 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. 'ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜೋನ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೂ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಯದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು? ಎಂಬಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಕುಂದನ್ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ರಾಜ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
