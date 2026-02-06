'ರಂಗೀಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಆಪ್ತತೆಯೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ.
ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಿವಾದವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಮಾತಾಗಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಂಗೀಲಾ’. ಈ ಚಿತ್ರವೇ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತೆನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ, ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಯಿತು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ರಂಗೀಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಆಗಿನ ಪತ್ನಿ ರತ್ನಾ ವರ್ಮಾ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಊರ್ಮಿಳಾರನ್ನು ವರ್ಮಾ ರಂಗೀಲಾದಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಹಾಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಊರ್ಮಿಳಾ ಹೊಸ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದ್ದಳು. ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮೀರಿದ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಡಿದವು. ಈ ವದಂತಿಗಳೇ ರತ್ನಾ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ ಅಥವಾ ರತ್ನಾ ವರ್ಮಾ ಯಾರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಕಥೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
‘ರಂಗೀಲಾ’ ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ–ವರ್ಮಾ ಜೋಡಿ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ‘ರಂಗೀಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಊರ್ಮಿಳಾಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಗಾಸಿಪ್, ವರ್ಮಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಧನ ನೀಡಿತು. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ‘ಸತ್ಯ’, ‘ಭೂತ್’, ‘ಕೌನ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ, ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೂ ತಂದಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ‘ರಂಗೀಲಾ’ ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಂಗೀತ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಊರ್ಮಿಳಾಳ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆಯೇ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಆ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಹೇಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೆರಳಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತ ಉಳಿದಿದೆ.