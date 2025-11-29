- Home
- Entertainment
- Cine World
- 'ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹುಚ್ಚು' ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ರಂಗೀಲಾ' ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಮಿಲಿ' ಊರ್ಮಿಳಾ!
'ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹುಚ್ಚು' ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ರಂಗೀಲಾ' ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಮಿಲಿ' ಊರ್ಮಿಳಾ!
‘ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಜನರಿಗೆ 'ಮಿಲಿ'ಯೇ ಆಗಿರುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತು
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ 'ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹುಚ್ಚು' ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ರಂಗೀಲಾ' ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಮಿಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಊರ್ಮಿಳಾ!
ರಂಗೀಲಾ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೈಜವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಂಗೀಲಾ'.
ರಂಗೀಲಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು?
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಹೇಳೋದೇನು?
ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ದಿನಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಂದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗೀಲಾ 'ಮಿಲಿ' ಮಾತುಗಳು
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ವ್ಯಾಮೋಹದ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಕಥೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಊರ್ಮಿಳಾ, 'ರಂಗೀಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
"ರಂಗೀಲಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯ ಎಂಥದ್ದಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆಗ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಮೋಹವಿತ್ತು.
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಕೈಚಳಕ
ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಂಗೀಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಯಾವ ಹಾಡುಗಳೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ರಂಗೀಲಾ
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೇ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ 'ಗರ್ಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್' (ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗಿ) ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು.
ರಂಗೀಲಾ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೀಗ ವೈರಲ್
ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಜನರಿಗೆ 'ಮಿಲಿ'ಯೇ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಜನ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಜನ ನನ್ನನ್ನು 'ಊರ್ಮಿಳಾ' ಎನ್ನುವ ಬದಲು 'ಮಿಲಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಊರ್ಮಿಳಾ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೈರಲ್
ಇದು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಂಗೀಲಾ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಹವಿದ್ದಂತೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗೀಲಾದ ಮಿಲಿಗೆ ಈಗಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ?
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ 'ಕ್ರಶ್' ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಕ್ಷಣ!
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ (Crush) ಆಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ರಂಗೀಲಾ?
ಅವರು ಆಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು. ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವೂ ಇತ್ತು.
ನಾಯಿ ಜೊತೆ ರಂಗೀಲಾ ಮಿಲಿಯ ಒಡನಾಟ!
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಊರ್ಮಿಳಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಮೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ನಿಲುವೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿಮೇಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. 'ರಂಗೀಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದ್ದು ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೊಂಡ್ಕರ್
"ನಾನು ಹಳೆಯದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೂರುವವಳಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸ್ವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ನಟರದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವುದಾದರೇನು?" ಎಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಊರ್ಮಿಳಾ ಏನಂತಾರೆ?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ 'ರಂಗೀಲಾ' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವಿದ್ದಂತೆ. 'ಯಾಯಿ ರೇ.. ಯಾಯಿ ರೇ..' ಎಂದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.