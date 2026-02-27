- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಹೀರೋ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ; ಶುರುವಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಹೀರೋ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ; ಶುರುವಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ? ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.
16
Image Credit : Chiranjeevi\Twitter
ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ 'ಜಗದೇಕವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕಸುಂದರಿ'. ಈ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ. ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
26
Image Credit : Instagram/Chiranjeevi
ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು?
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ 'ಅಭಿಲಾಷ', 'ಚಾಲೆಂಜ್', 'ಮರಣ ಮೃದಂಗಂ' ನಂತಹ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
36
Image Credit : Youtube/Vyjayanthi Network
'ವಜ್ರಾಲ ವೇಟ' ಸಿನಿಮಾ
ಇದಕ್ಕೆ 'ವಜ್ರಾಲ ವೇಟ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಥೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
46
Image Credit : ChiranjeeviKonidela/Instagram
ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು
ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಬಂದವು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು.
56
Image Credit : X/@Shine_Screens
ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಧಾರ
ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡೋಣ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
66
Image Credit : FaceBook / Chiranjeevi
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದ್ದರು.!
ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋದಂಡರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅದೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ 'ವಜ್ರಾಲ ವೇಟ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Latest Videos