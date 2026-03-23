ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ: ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ 761 ಕೋಟಿ! ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ್ದೇ (Dhurandhar 2) ಮಾತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಬ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸೆದ ದಾಳಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ 'ಹೌಸ್‌ಫುಲ್' ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಈಗ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಿದೆ!

ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ 761 ಕೋಟಿ: ಇದು ಅಂತಿಂಥ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ!

Related Articles

Related image1
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್: ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದ 'ಮಗಧೀರ' ಬೆಡಗಿ!
Related image2
'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ! ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮರುದಿನವೇ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ಗಪ್‌ ಚುಪ್‌' ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (Worldwide Collection Rs. 761 Crore) ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ! ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ಆರ್ಭಟ:

ಈ ₹761 ಕೋಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ₹550 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗೂ ರಣವೀರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ₹211 ಕೋಟಿ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಬದಲು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ (ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸೇರಿ): ₹145 ಕೋಟಿ

ಎರಡನೇ ದಿನ: ₹83 ಕೋಟಿ

ಮೂರನೇ ದಿನ: ₹117 ಕೋಟಿ

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ: ₹121 ಕೋಟಿ

ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೆಜ್ಜೆ!

ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು 'ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ' ಎಂಬ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿದೆ. ₹1000 ಕೋಟಿ ತಲುಪಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ₹240 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಈಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲ ವಾರ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಪಾಲಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಶಕ್ತಿ:

ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟನೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಗತ್ತಿನ ನಟನೆ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಅವತಾರ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಲಿನ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ'ವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

