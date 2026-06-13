ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ನಟ ನಾನಿ ಕಣ್ಣು; ಹೀರೋ ಯಾರು, ಅವರೇನಾ ಬೇರೆನಾ?
ನಟ ನಾನಿ ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, 'ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ' (Wall Poster Cinema) ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್: 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ನಾನಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಿಯಾ' ಮಿಂಚು!
ಹೈದರಾಬಾದ್/ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ನಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯರೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ 'ಹಿಟ್ 3' (HIT 3) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ನಾನಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಪ್ತ ಸಾಗರಾದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈಗ ನಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!
ನಾನಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ:
ನಟ ನಾನಿ ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, 'ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ' (Wall Poster Cinema) ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ದಂಡೋರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮುರಳಿಕಾಂತ್ ದೇವಸೋತ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಒಲಿದ ಲಕ್:
ಸಪ್ತ ಸಾಗರಾದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದ 'ಪ್ರಿಯಾ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗದವರಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಈಗ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಾನಿ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಪಕ!
ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ! ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ನಾನಿ, ಈ ಹಿಂದೆ 'ಅವೆ' (Awe) ಮತ್ತು 'ಹಿಟ್' ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುರಳಿಕಾಂತ್ ದೇವಸೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೀರೋ ಯಾರು? ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ:
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ನಾನಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಈ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪಯಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.