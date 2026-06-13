ತೆಲುಗು ನಟ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ನಟಿ ರೋಜಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ರೋಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತಾನೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರೋಜಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಕಥೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೂ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ರೋಜಾ ತೆಲುಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಕಾಮಿಡಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನವರಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನಟ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ.
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ರೋಜಾ 'ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ', 'ಕ್ಷೇಮಂಗಾ ವೆಳ್ಳಿ ಲಾಭಂಗಾ ರಂಡಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕ್ಷೇಮಂಗಾ ವೆಳ್ಳಿ ಲಾಭಂಗಾ ರಂಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ರೋಜಾ 'ಅಣ್ಣಾ' ಎಂದು ಕರೆದು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರೋಜಾ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಅಣ್ಣಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೋಜಾ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರೋಜಾ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇದೀಗ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರವೆತ್ತಿ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಖಂಡ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ 'ವರದರಾಜುಲು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.