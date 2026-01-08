“ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ' ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು”-ರಿಷಬ್
ಯಶ್-ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ 'ಸಲಾಮ್'! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ಎವರ್ಗ್ರೀನ್" ನಟ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಇದೀಗ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ' ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್:
1983ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು "ಓ ಪ್ರೇಮಿ ಓ ಪ್ರೇಮಿ" ತುಣುಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "43 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆದಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 'ಸಲಾಮ್' ಎಂದ ನಟ:
ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಾಮ್. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, "ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ' ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಇಚ್ಛೆ:
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿರುವ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 43 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೂ ಕನ್ನಡದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಹಬ್ಬದ ಸೌಟೇ ಸರಿ!