ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ನಟನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುವುದು ಅವರು ಧರಿಸುವ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು! ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತವೆ? "ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ?" ಅಥವಾ "ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಾ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಾಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 'ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್' ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
1. ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್! (Recycling Magic)
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ! ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ 'ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್' ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಬಂಟಿ ಔರ್ ಬಬ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಕಜ್ರಾ ರೇ' ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಬಾರಾತ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ! ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿ ನಟರ ಮನೆಗೆ! (Souvenirs for Stars)
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. 'ಯೇ ಜವಾನಿ ಹೈ ದಿವಾನಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ 'ನೈನಾ' ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿವಂಗತ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
3. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ! (The Grand Auction)
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ (Auction) ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಮನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಜಿನೇ ಕೆ ಹೈ ಚಾರ್ ದಿನ್' ಹಾಡಿನ ಆ ಫೇಮಸ್ 'ಟವಲ್' ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಹಾಗೆಯೇ 'ರೋಬೋಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ, ಆ ಹಣ ಬಡವರ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಮರುಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ, ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಯ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೈಮೇಲೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!