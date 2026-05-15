ಬಾಲಿವುಡ್ 'ನಾಗಿಣಿ' ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ? ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮುನಿಸು?
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ ಅದು 'ನಾಗಿಣಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಂದರಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ (Mouni Roy) ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ! ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ (Suraj Nambiar) ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್'ಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಆ ವಿಚಾರವೇನು?
ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ. ಹೌದು, ಸೂರಜ್ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ! ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಮೌನಿಯ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನಿ ಜೊತೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇರುವ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಕೂಡ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಗೆಳತಿಗಾಗಿ ದಿಶಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಕೊಟ್ಟ ಖಡಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್!
ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಮಿತಿಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಸಂಶಯ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣ?
2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಸುಂದರ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಮೂಡಿರುವ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಯಣ
ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯವರೆಗೆ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಪಯಣ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. 'ದೇವೋಂ ಕೆ ದೇವ್ ಮಹಾದೇವ್' ಮತ್ತು 'ನಾಗಿನ್' ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಈಕೆ, 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮೌನಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೌನಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.