'ಅಮ್ಮ' ಸಂಗೀತಾಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳು!
ನಟ, ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಏನು?
ದಳಪತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಮಿನುಗು, ಮಕ್ಕಳ ಗೈರುಹಾಜರಿ; ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದಂದು ತಂದೆಯ ಗೆಲುವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದರಾ ಸಂಜಯ್-ದಿವ್ಯಾ?
ಚೆನ್ನೈನ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಸಿನೆಮಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಇಂದು ನಿಜ ಜೀವನದ 'ಜನನಾಯಕ'ನಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವದು.
ಆದರೆ, ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು!
ತ್ರಿಷಾ: ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಅಘೋಷಿತ ರಾಜಕುಮಾರಿ!
ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ (Trisha Krishnan) ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದರು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಹಾರ, ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮುಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ ನೋಟ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತಿತ್ತು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತ್ರಿಷಾ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆಯೇ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ನಿಜವೇ ಇರಬಹುದಾ?" ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಭಾವ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ, ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ತ್ರಿಷಾ ಸದಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುವಂತೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾಸಿಪ್ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಗೈರು: ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದರಾ?
ಒಂದು ಕಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾದ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದದ್ದು 'ವಿಶ್ವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ'ದಂದು. ಈ ದಿನದಂದೇ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಗೀತಾರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ತಂದೆಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದಂದು ಸಂಗೀತಾಗೆ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಜೀವನದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದಂದು ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ 'ಜೋಡಿ'ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದ 'ಕುಟುಂಬ'ದ ಮೌನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಜಟಿಲವಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
