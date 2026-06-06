'ಕಭಿ ಹಾಂ ಕಭಿ ನಾ' ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರದೆ, ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
32 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಕಭಿ ಹಾಂ ಕಭಿ ನಾ' (Kabhi Haan Kabhi Naa) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಂದನ್ ಶಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೈದಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಬೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಚಿತ್ರಾ!
ಐಎಎನ್ಎಸ್ (IANS) ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, "ಸುಚಿತ್ರಾ, ನೀನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ನೀನು ನೋಡಲು 'ಅನ್ನಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದ್ದೀಯ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ಕುಂದನ್ ಶಾ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನಾ' ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು?
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುಂದನ್ ಶಾ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಮುಗ್ಧತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಸುನಿಲ್ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೀಪಕ್ ತಿಜೋರಿ ಹಾಗೂ ಆಶುತೋಷ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಕಥೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಕ್ರಮ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ದೀಪಕ್ ತಿಜೋರಿ ಮತ್ತು ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಳಿದಂತೆ ರೀಟಾ ಭಾದುರಿ, ಸತೀಶ್ ಶಾ, ಅಂಜನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಗೋಕಾ ಕಪೂರ್, ರವಿ ಬಸ್ವಾನಿ, ಟಿಕು ತಲ್ಸಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (Rights) ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಕಭಿ ಹಾಂ ಕಭಿ ನಾ' ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರದೆ, ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.