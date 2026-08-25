30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು "20-4-10" ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇಎಂಐ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸುವುದು ಕಾರ್ ಖರೀದಿಯ ಕನಸನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕನಸು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವುದು. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ (EMI) ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದ್ದರೆ 30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾರಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಕಾರ್ ಖರೀದಿಗೆ 20-4-10 ಸೂತ್ರ ಅನುಸರಿಸಿ
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ 20-4-10 ರೂಲ್.
- 20 (ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್): ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ (Down Payment) ಪಾವತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- 4 (ಸಾಲದ ಅವಧಿ): ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ (48 ತಿಂಗಳು) ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ. ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- 10 (ಇಎಂಐ ಮಿತಿ): ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳದ 10 ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು.
30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 30,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಇಎಂಐ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಕಾರುಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ, ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ, ಅಥವಾ ಸೆಲೆರಿಯೊ) ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನೀವು 1.5 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇಎಂಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ನೆನಪಿರಲಿ
- ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಇಎಂಐ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಿ
- ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿರಲಿ
- ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ.
- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ವಿಮಾ ಕಂತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ.
- ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ
ಸಲಹೆಗಳು
- ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು (Interest Rates) ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
- ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಇಎಂಐ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, 30 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳವೂ ಕಾರಿನ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ!