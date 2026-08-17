ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್, ಬೈಕಿನದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿದೆ. ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವು 1.923 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಮೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 1.569 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 22.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣ್ತಿದೆ.
ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ 2.477 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 23.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬೈಕ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಕಂಡ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬೆಲೆ 77,777 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಕನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 35.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ 246,715 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ 335,346 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 35.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ 97.2 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ 206,170 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 13.1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವಾ 237,413 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಕ್ಟಿವಾ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ, 191,950 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ 159,658 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೈನ್ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 20.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಟಿವಿಎಸ್ ಜೂಪಿಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 66,156 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ, ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.