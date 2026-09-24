ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಹೊಸ 'ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್‌ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಹೊಸ 'ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್‌-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 2,24,275 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಡಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರೌನ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಸೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ (pillion seat) ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೋಗೋ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಶೈಲಿಯ ಡಿಕಾಲ್ (decal) ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಮೂಲ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ರೈಡಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್

ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಚ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ರೈಡಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ರೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತ. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿವೆ.

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ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ, ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್

ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ (Tripper pod) ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡುವುದು ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.