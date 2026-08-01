ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 'ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಎಕ್ಸ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್' ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ನ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೇ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಟಂ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ (Royal Enfield) ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅದರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗತ್ತು. ಇದೀಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್' (Sold Out) ಆಗಿದೆ.
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಎಕ್ಸ್ ರಫ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್' (Shotgun 650 x Rough Crafts) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುವ ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳು ಬುಕ್!
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಟಂ (Collector's Item) ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಾದರಿಯ ಕೇವಲ 100 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೇವಲ 25 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ 'ಡ್ರಾಪ್ ಜೋನ್' (Drop Zone) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲಿನ ಎಲ್ಲಾ 25 ಬೈಕ್ಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 9,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತೈವಾನ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೇ (Winston Yeh) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಆಟೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ರಾಯಲ್' (Caliber Royale) ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಗೊಂಡು ಈ ಬೈಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ (Fuel Tank) ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಬೈಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅನನ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖರೀದಿದಾರನಿಗೆ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಯೇ ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಎಲೆಯ (Gold-leaf) ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಗ್ರೇ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ (Brass) ಮಾಡಿದ ಕಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಬಾರ್-ಎಂಡ್ ಮಿರರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಇದರ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ 648cc ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಏರ್/ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 47 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 52.3 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ (ABS) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 5.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸವಾರಿ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಟಂ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕುಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ.