ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು Amicus Curiae ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು.
ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರವೂ ಒಂದು. 2010ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು Amicus Curiae ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು.
‘Amicus Curiae’ ಎಂದರೇನು?
Amicus Curiae ಎಂದರೆ ‘ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ನೇಹಿತ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ಸಲಹೆ, ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡಲು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೂ ಕಾಳಜಿ!
ಭೂಗತ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಭೂಮಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿ!
ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾನೂನು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು.
ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ!
ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾವ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅವರನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾನೂನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಎಲ್ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರ ನಿಧನವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.