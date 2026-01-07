ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 3ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 6,868 ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಐಎ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4,500 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.7): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 3ನೇ ಹಂತದಿಂದ 6,868 ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಇಐಎ) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು 11,137 ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 6868 ಮರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.65 ಮರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, 4500 ಮರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವ ಹಾಗೂ ತೆರವು ಮಾಡುವ ಮರಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಯ 10 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಲಾ 2,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹರಿಣಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಮುಂಡೋಲಿ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2,700 ಸೆಂ.ಮೀ (88.6 ಅಡಿ) ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು 1,242 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೂ ಮೆಟ್ರೋ ಫೇಸ್-3 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಫೇಸ್-3ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್
3ನೇ ಹಂತವು ಒಟ್ಟು 44.65 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ 1 (32.2 ಕಿ.ಮೀ) ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ 2 (12.45 ಕಿ.ಮೀ) ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 2031 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುವ 3ನೇ ಹಂತವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು 222.2 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
3ನೇ ಹಂತವು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಜೋಡಣೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 37.12-ಕಿಮೀ ಡಬಲ್-ಡೆಕ್ಕರ್ (ಮೆಟ್ರೋ-ಕಮ್-ರೋಡ್) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ (TEC) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಕಡಿಯಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು BMRCL ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಯಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸದ ಮರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸತ್ತ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ 1 ರಲ್ಲಿ 7.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕಾರಿಡಾರ್ 2 ರಲ್ಲಿ 1.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 19.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 6.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ.ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 (ಜೆಪಿ ನಗರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ) ಗಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐಯುಸಿಎನ್ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಭೇದವಾದ ಬಾನೆಟ್ ಮಕಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಜಾತಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಲಾಭರಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಟಿ ದೇವರೆ, EIA ವರದಿಯು ಬಾಧಿತ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಗರಬಾವಿ-ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ 463 ಮರಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹರಿಣಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಮುಂಡೋಳಿ ಅವರ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಂದಾಜು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 5.1 ಕಿ.ಮೀ. ನಾಗರಭಾವಿ-ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 34 ಜಾತಿಗಳ 652 ಮರಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 463 ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 189 ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕತ್ತರಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮರವೆಂದರೆ 15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟುಲಿಪ್ (ಸ್ಪಥೋಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪನುಲಾಟಾ).