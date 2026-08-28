ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ, 'ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಕರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಪಾವತಿ SMS ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ₹1,000 ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಇತರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಿಸೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ರಾಪಿಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ, 'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ₹1,000 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಇತರರು ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏಳನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ರಾಪಿಡೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಆತ ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ. "ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು," ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಂಚನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಅಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನಿಂದ. ಆತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೇರೊಂದು ನಂಬರ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುಪಿಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ₹5,000 ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ₹300 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ವಂಚಕ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. "ಯಾರಾದರೂ 'ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ," ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ₹5,000 ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಕಲಿ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ₹5,000 ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ವಂಚಕ ಒಂದು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 'ಡೆಸ್ಕ್ ಫೀ' ಎಂದು ₹1,000 ಪಾವತಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. പിന്നാലೆ, ಉಳಿದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲರ್ಟ್
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ತಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ₹5,000 ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
"ನನಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಾಯ್ತು. ನಾನು ಉಳಿದ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ₹1,000 ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ."
₹1,000 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದಿನಗೂಲಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳ ಪಾಡೇನು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
"ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದು, ಮನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಇಂತಹ ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿದರೆ ಅವರ ಗತಿ ಏನು? ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯಕರ," ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು," ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿನ್ನ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು," ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ಮುಂದೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಡಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ವಂಚಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ, ನಕಲಿ ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.