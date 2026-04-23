ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವರು ಇದು ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್​, ಟ್ರಾವಲಿಂಗ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸೂ ಬರತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ಬಂದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಹನಗಳೂ ಲಭ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದಿನಗಳ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ್ದೆಲ್ಲಾ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್​ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೈಕ್​, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಫುಡ್​ ಡೆಲವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಕತ್​ ಡಿಮಾಂಡ್​.

ಕುತೂಹಲದ ವಿಡಿಯೋ

ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Rapidoನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಸವಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ Rapido, ಈಗ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್​​ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೀಗೆ Rapido ಡ್ರೈವರ್​ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಪಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ಗೆ ಇದ್ದುದು ನಾಯಿ. ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.

ನಾಯಿ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ

ಸುಂದರವಾದ, ನುಣುಪಾದ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂತಪ್ಪಾ ರ್ಯಾಪಿಡೋನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ನಾಯಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಡಿ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಲ್​​ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಶಯ

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸರ್ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೇ ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು. ಆ ನಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ವೈರಲ್​ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ಸ್​, ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ.