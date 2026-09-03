ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋಚ್.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಅನೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅವರು ಕೇವಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋಚ್. ಇಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಎನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ LinkedIn ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣವೊಂದು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಯಣ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮಾವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಮುಂದೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ITTFನ Level 1 ಮತ್ತು Level 2 ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ Tenvic Sports ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಯಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ U-12 ಮತ್ತು U-14 ರಾಜ್ಯ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ U-14 ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್ಚನಾ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಆರ್ಚನಾ ಕಾಮತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ಗಳಿದ್ದ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಬದಲಾಯಿತು ಜೀವನ
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಆಟೋ ಓಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾದರೂ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಟೋವೇ ಆಯಿತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಫಲಕ!
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ವೃತ್ತಿಪರ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ಹೌಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ತಾವು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋವೇ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಮನಿಸಿದ ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾದರೂ ಕನಸು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರು ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಅವರ ಕಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪಯಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.