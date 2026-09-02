Parking Rules: ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ಸರಿಯೇ? ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದೇ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಚಾಲಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು
ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 122 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಳಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಂಡ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು?
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ₹500 ರಿಂದ ₹2,000 ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನವನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ₹300 ರಿಂದ ₹800 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೋವಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದಂಡ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅತಿ ವೇಗದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಕಾರು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
AC ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು AC ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ AC ಆನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ AC ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ
ನೀವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇತರ ವಾಹನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಚಾರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡರ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇತರರ ಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು.