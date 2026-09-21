ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಮಂಗಳವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನವು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಗಳನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:44 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 12, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ. ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕಷ್ಟದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.