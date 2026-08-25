ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು 150 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದೇ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಾದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಥೆ. ಇದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಚನೀಯವೂ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡಿರುವ ದೇಶ, ಪ್ರತಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ $55,000 ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸದ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರವು ಅತ್ಯಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಂಗ್ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ರ್ಯಾಲಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ರಜೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು, ಸರ್ಕಾರವು ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುವ ಸಿಂಗಾಪುರದವರಿಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಉಚಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 0.87 ಮಕ್ಕಳ ಫಲವತ್ತತೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ 0.97 ರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರವಾದ 0.8 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸ್ಥಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 2.1 ರ ಮಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಶೇಕಡಾ 21 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 65 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವ ದೇಶವೆಂದು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಗಾಪುರದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
"ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರವು ಪೋಷಕರ ರಜೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.