ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಐ-ಫೋನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ಪೋಷಕರೂ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಐ-ಫೋನ್ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಲೈಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಖಾವ್ಡಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ 19 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕುನಾಲ್​ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಹೆತ್ತ ಪೋಷಕರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಐ-ಫೋನ್​ ಖರೀಸಿದ್ದ ಮಗ ಅದರ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದೇ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಅವನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಿದ್ದ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಬಿದ್ದರು ಎಂದೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಐ-ಫೋನ್​ ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕುನಾಲ್​ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಂಪತಿಯ ಮೊದಲ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕುನಾಲ್‌ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮಿಲೀನಿಯರ್​ನಿಂದ ಐ-ಫೋನ್​ ವಿತರಣೆ?

ಅದರ ನಡುವೆಯೇ, ಐ-ಫೋನ್​ನಿಂದ ಸಾವು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮಿಲೇನಿಯರ್​ ಒಬ್ಬ, ಐ-ಫೋನ್​ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಐ-ಫೋನ್​ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬಂದು ಫೋನ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,, ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಅದೆಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ದಾನಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಸಲಿಗೆ ಏನಿದು?

ಆದರೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ. ಐ-ಫೋನ್​- ಗೀ-ಫೋನ್​ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇವನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್​, ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್​ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಧರಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆದೆ. ಐ-ಫೋನ್​ ದುರಂತವನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಯುಟ್ಯೂಬರ್​ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸಕತ್​ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಲವರು ಅದನ್ನೇ ನಂಬೋದು ಇದೆ. ಇಂಥ ನಂಬುವವರೇ ಇವರ ಬಂಡವಾಳ. ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆ ಫೋನ್​ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಪೋಸ್​ ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೂರ್ಖಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೂರ್ಖರಾಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಖಮಾಡುವವರಿಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ!