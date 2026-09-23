ಆಫ್ರಿಕಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲಿಕೋ ಡಾಂಗೋಟೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4032 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.23) ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒ, ಚೇರ್ಮೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಕಂಪನಿಗಳು ದುಬಾರಿ ವೇತನ ನೀಡಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲಿಕೋ ಡಾಂಗೋಟೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4032 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇಮಕ
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಮಹತ್ವದ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಂಜನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ 16 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಥಾವರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆಲಿಕೋ ಡಾಂಗೋಟೆಯನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನೀಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಕೀನ್ಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಲಾಮುವಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಿಫೈನರ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾಂಗೋಟೆಯ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ರಿಫೈನರಿ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕೀನ್ಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಘಟಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಅವಲನಂಬನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೈಲ ಅವಲಂಬನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್, ಯುಗಾಂಡ, ಯುವಾಂಡ , ಬುರುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ತೈಲ ಆಮದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದಡಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.