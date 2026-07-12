ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಖುಷಿ ರೈ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ವಾದದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೊರೆ (ಬೋಜ್)" ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಖಡಕ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಾಯಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಖುಷಿ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಮದುವೆ, ಪಿತೃಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪರಿ ಈಗ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

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ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಜಂಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ (ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ) ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. "ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಸರಿನಾ? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ತಾಯಿ ವಾದಿಸಿದರು.

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ಪುರುಷಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಗಳ ಸವಾಲು!

ತಾಯಿಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಖುಷಿ ರೈ, "ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಷಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ ತಾನೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು: "ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಗನಿದ್ದಾಗ, ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ."

ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣವೇ, "ಹಾಗಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಆಸೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ, "ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ 'ನಿಜವಾದ' ಮನೆಗೆ (ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ) ಹೋಗುವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ" ಎಂದರು.

“ಮಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸರ್ ಪರ್ ಬೇಟಿಯಾನ್ ಬೋಜ್ ಹೋತಿ ಹೈ”

ವಾದವು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ತಾಯಿ, "ಮಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸರ್ ಪರ್ ಬೇಟಿಯಾನ್ ಬೋಜ್ ಹೋತಿ ಹೈ" (ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹೊರೆ) ಎಂಬ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಖುಷಿ, "ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯೇ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ತಾಯಿ, "ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಮನೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?

"ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ, ಕೇವಲ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು, ತನ್ನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?" ಎಂದು ಖುಷಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ, "ಮೊದಲು ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡಬಹುದು" ಎಂದು ಹಳೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲದೆ ತಾಯ್ತನದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿತು. ಖುಷಿ ರೈ ತಾನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ‘ಪೀಕ್ ರೇಜ್ ಬೈಟ್’! 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  • ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ, "ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಬಿಪಿ ಹೈ ಆಯಿತು!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ‘ರೇಜ್ ಬೈಟ್’ (Rage Bait) ತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
  • "ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿರುವ ಪಕ್ಕಾ 'ರೇಜ್ ಬೈಟ್' (Rage bait) ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • "ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಬೇಸರವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ (Toxic) ಯೋಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ! ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿ!" ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.