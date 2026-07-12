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ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು ಸೀರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳು.
fashion Jul 11 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram-jaitexart.official
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ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

300 ರೂ. ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

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ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೋಲಿ ಕಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್-ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಇದೆ. 

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ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್‌ಲೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಸೀರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಲಾಝೊ ಮೇಲೂ ಧರಿಸಬಹುದು. 

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ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಫಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಲ್ ಇರುವ ಝಾಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

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ಅಂಗ್ರಖಾ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂಗ್ರಖಾ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
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ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್

250-300 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಲುಕ್‌ಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದಾದರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

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