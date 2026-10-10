ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಸುಥಿಡಾ ಅವರು ಗ್ರಿಪೆನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಮಹಾ ವಜಿರಲಾಂಗ್ಕಾರ್ನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಸುಥಿಡಾ ಗ್ರಿಪೆನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವಾಯುಯಾನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗ್ರಿಪೆನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೂರತ್ ಥಾನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಂಗ್ 7 ಏರ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ
ರಾಣಿ ಸುಥಿದಾ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಹಾರಾಟ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟರ್ JAS 39C ಗ್ರಿಪೆನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ರಾಜ ಮಹಾ ವಜಿರಲಾಂಗ್ಕಾರ್ನ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಬಳಿಕ, ರಾಜನು ರಾಣಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡಿಷ್ ನಿರ್ಮಿತ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌರವವಾದ ಗ್ರಿಪೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ರಾಣಿ ಸುಥಿದಾ ಕೇವಲ ರಾಜಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ. ಅವರು ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,188.48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ನಾ, ಪಿಲಾಟಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಪರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಜೆಟ್ ಸೇರಿವೆ. ರಾಣಿ ಮೊದಲು ಮೇ 13, 2010 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ವಿಂಗ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ನಾ ಟಿ -41 ಡಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಏಕ-ಆಸನದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು, ಅವರು ಎರಡು ಆಸನಗಳ ಗ್ರಿಪೆನ್ ಜೆಎಎಸ್ 39 ಡಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾರಿಸಿದರು.
ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ
ರಾಣಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಲ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳ ಭೂತಾನ್ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಮಾನವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪಾರೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಈ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರಾಟವು ರಾಣಿಯ ದೀರ್ಘ ವಾಯುಯಾನ ದಾಖಲೆಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.