ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಕೋರ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ಆತ ನಿರಾಕಸಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದುಬೈ: ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ (FlyDubai Incident) ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ಸಹ ಪೈಲಟ್, ಒಮಾನ್ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಸೌದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಓಮನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಓಮನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
ದಾಳಿಕೋರ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲೈದುಬೈಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎಂದು ಇತರ ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ 16 ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಕೋರ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲು ಆತ ನಿರಾಕಸಿರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಮಾತನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಈ ಘಟನೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 14,000 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ವಿಮಾನವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಕೋರನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ನಂತರ ವಿಮಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಡೈಲಿ ಮೇಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17,000 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಯಾನಿವ್ ಹಯೂನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕಿರುಚಾಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಾಳಿಕೋರನು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಚಾರ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.