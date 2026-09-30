ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS) ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಹರ್ನಾಮ್ ಕೌರ್, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆದರು. ಇವರು 'ಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಕೆ (UK)ಯ ಸ್ಲೌ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ನಾಮ್ ಕೌರ್, 'ಪೂರ್ಣ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ 'ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ 2017'ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ದಾಖಲೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಕಾರದ ಕುರಿತಾದ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಇವರ ಕಥೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ; ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎದುರಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, 24 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 282 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯ ಬಿರುದನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
1990ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹರ್ನಾಮ್, ತಮ್ಮ 11ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 'ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (PCOS) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು
ಹರ್ನಾಮ್ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ತಮಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಗಡ್ಡವು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಬಿರುದಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಂತದವರೆಗಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪಯಣವು, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ."
ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ
2016ರ ವರ್ಷವು ಹರ್ನಾಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು; ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಲಂಡನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್'ನಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡವಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು #Project60 ಎಂಬ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಹರ್ನಾಮ್ "ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಗಡ್ಡವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು, 'ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡ'ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ